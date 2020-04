Aktien Asien: Erholung setzt sich fort - Feiertag in Japan

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch moderate Gewinne verbucht.



Während in Japan der Handel wegen eines Feiertages ruhte, hielt die Erholung an anderen wichtigen Märkten an. Im Fokus stand auch in Asien die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach den umfassenden Krisenmaßnahmen wird zunächst nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der Währungshüter gerechnet.

In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,28 Prozent auf 3860,12 Punkte zu. In Hongkong trat der Hang Seng im späten Handel hingegen mit plus 0,06 Prozent bei 24 592,02 Zählern auf der Stelle.

Die Tiefstände im März als Folge des Corona-Crashs liegen damit hinter den asiatischen Märkten - ähnlich wie an der Wall Street und in Europa. Marktexperten bleiben indes weiter vorsichtig. "Wir haben zuletzt sehr extreme Zahlen zum Wirtschaftseinbruch gesehen, und die Märkte schwanken immer noch bei dem Versuch zu erahnen, wo wir im dritten oder vierten Quartal stehen werden", sagte ein Börsianer. Unklar sei dabei vor allem, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickle. Zuletzt hatten zahlreiche Länder erste Lockerungen der Beschränkungen eingeführt.

Dass Samsung Electronics über einen Gewinnrückgang zum Jahresstart berichtete und vor den Folgen der Pandemie im zweiten Quartal warnte, konnte den Aktien des südkoreanische Technologieriesen unterdessen kaum etwas anhaben. Die Papiere notierten zuletzt unverändert - allerdings hat der Kurs des Smartphoneherstellers seit Jahresbeginn bereits gut ein Fünftel nachgegeben./ssc/tav/jha/