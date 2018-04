Aktien Asien: Erholung nach Wall-Street-Gewinnen - Chinas Börsen geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Handelsplätzen in Asien ist es am Donnerstag bergauf gegangen.



So gewann Japans Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsschluss 1,53 Prozent auf 21 645,42 Punkte. Auch in Südkorea, Australien und andernorts legten die Märkte zu. In China samt Hongkong blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Mit dem Anstieg folgten Asiens Börsen ihren Gegenstücken in den USA. Diese hatten am Mittwoch nach einem tiefroten Handelsstart ins Plus gedreht und fest geschlossen. Am Markt setzte sich die Ansicht durch, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump einen Großteil der protektionistischen Maßnahmen gegen China womöglich doch nicht umsetzt, weil sonst das Wirtschaftswachstum auf dem Spiel stünde./fba/das