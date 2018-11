Aktien Asien: Erholung - Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Börsen Asiens hat sich zum Wochenschluss einmal mehr Optimismus in Sachen Zollstreit breitgemacht.



US-Präsident Donald Trump wolle zum Treffen der G20-Staaten Ende November ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten Chinas, Xi Jinping, abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Er habe bereits Regierungsmitarbeiter und Leute aus seinem Stab mit der Ausarbeitung von Details beauftragt.

Nachdem der Zollkonflikt der beiden Staaten in den vergangenen Monaten die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft geweckt und vor allem die Börsen Chinas belastet hatte, reagierten Investoren nun erleichtert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um mehr als 3 Prozent auf 3277,84 Punkte. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 3,8 Prozent auf 26 387,46 Punkte.