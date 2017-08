Aktien Asien: Durchwachsener Wochenauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben die neue Woche gemischt begonnen.



Während in Festland-China und Hongkong die Kurse am Montag stiegen, fielen sie in Australien und Südkorea. In Japan kamen sie kaum vom Fleck.

Die Anleger warteten auf Nachrichten, wie stark Wirbelsturm "Harvey" die US-Ölproduktion getroffen hat. Heftige Winde und Sturzregen hatten Teile von Texas schwer verwüstet. Die Ölpreise zeigten sich bis zuletzt aber stabil.

Das Notenbank-Treffen im US-amerikanischen Jackson Hole, das Ende letzter Woche stattfand, hinterließ kaum Spuren am Aktienmarkt.