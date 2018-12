Aktien Asien: Deutliche Verluste im Sog der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag deutlich bergab gegangen.



Damit folgten sie der Vortagsentwicklung an der Wall Street, wo sich der jüngste Ausverkauf nach enttäuschenden Signalen von der Konjunktur noch verschärft hatte. Jüngst waren bereits chinesische Wirtschaftsdaten schwächer als erwartet ausgefallen. Dazu lieferten sich die USA und China bei der Welthandelsorganisation (WTO) einen markanten Schlagabtausch

Börsianer zeigten sich auch enttäuscht, dass Chinas Präsident Xi Jinping in einer Rede zum 40-jährigen Jubiläum der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik keine neuen Initiativen zur weiteren Öffnung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft des Landes angekündigt hatte. Stattdessen habe Xi vor allem über die Errungenschaften seiner Kommunistischen Partei in der Vergangenheit referiert.

Der am Montag nur leicht schwächelnde CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands schloss daraufhin 1,04 Prozent im Minus bei 3128,43 Punkten. In Hongkong sank der Hang Seng zuletzt um 1,14 Prozent auf 25 790,95 Punkte - er hatte sich zu Wochenbeginn kaum verändert aus dem Handel verabschiedet.