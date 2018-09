Aktien Asien: Deutliche Kursgewinne in Japan und Hongkong

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die jüngsten Verluste an den asiatischen Aktienmärkten waren den Anlegern offenbar zuviel: Am Donnerstag nahmen wieder die Optimisten das Zepter in die Hand.



Eine von den USA vorgeschlagene neue Gesprächsrunde mit China zur Entschärfung des eskalierten Handelskonflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt trug zur aufgehellten Stimmung bei.

Die neue Verhandlungsbereitschaft von Donald Trump komme allerdings überraschend, kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Ob am Ende wirklich eine Einigung zu Stande kommt, wird die Zeit zeigen", gab sich der Portfolio-Manager zurückhaltend. Anleger sollten jetzt nicht vorschnell zu optimistisch werden, aber all jene mit chinesischen Aktien im Depot könnten erst einmal durchatmen.