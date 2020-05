Aktien Asien: Deutliche Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Das Wiederhochfahren der japanischen Wirtschaft hat die Tokioter Börse am Dienstag beflügelt.



Hoffnungen auf weitere Lockerungsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sowie weiter sinkende Infektionszahlen in den meisten Ländern sorgten auch an den anderen fernöstlichen Handelsplätzen für klare Kursgewinne. Positive Impulse kamen zudem vom anhaltenden Erholungskurs der Ölpreise.

Ausgeblendet wurden dabei die drohende Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie die gefährliche Lage in Hongkong, wo Peking ein Sicherheitsgesetz durchsetzen will, das weltweit Proteste hervorrief. Unterdessen versicherte die chinesische Notenbank, ihren vorsichtigen geldpolitischen Kurs in der Corona-Krise fortzusetzen.