Aktien Asien: Coronakrise belastet die Stimmung weiterhin

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkten haben am Mittwoch nach der Beruhigung am Vortag wieder nachgegeben.



In Japan rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Mittwoch um 1,7 Prozent auf einen Schlussstand von 16 726,55 Punkte ab. Im Vormittagshandel hatte das Börsenbarometer noch im Plus gelegen.

An der Aktienbörse in Seoul büßten die Kurse nach wechselvollem Handel um 4,9 Prozent ein. Der Leitindex Kospi schloss bei 1591,20 Zählern