Aktien Asien: Chinas Festlandbörsen im Plus - Verluste in Hongkong und Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Chinas Festlandbörsen haben am Montag ungeachtet der in Kraft getretenen US-Sonderzölle zugelegt.



Die Aktienmärkte in Hongkong und Japan indes gaben nach. Anleger würden aktuell an den einzelnen Märkten unterschiedliche Nachrichten gewichten und verarbeiten, hieß es von Börsianern. So seien zwar am Sonntag die von den USA und China im Zuge ihres Handelskonflikts angekündigten Sonderzölle in Kraft getreten, was aber schon länger bekannt war. Da es zudem weiterhin Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten gebe, seien die Anleger zurzeit relativ entspannt.

In Japan beendete der Leitindex Nikkei 225 den Handel mit einem moderaten Minus von 0,41 Prozent auf 20 620,19 Punkte.

Positiv kam indes vor allem an den chinesischen Börsen an, dass die zuletzt schwache Industriestimmung zumindest in mittleren und kleineren Unternehmen wieder Auftrieb bekommen hat. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex überschritt im August überraschend wieder die Wachstumsschwelle und kletterte auf 50,4 Punkte nach 49,9 Punkten im Juli. Etwas anders sieht allerdings die Lage bei den großen und staatlichen Industriebetrieben aus. Dieser Index ging im August weiter auf 49,5 Zähler zurück, wie die chinesische Statistikbehörde am Wochenende mitgeteilt hatte.

Der CSI 300 gewann in seiner letzten Handelsstunde an diesem Tag 1,36 Prozent auf 3851,44 Zähler.