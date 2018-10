Aktien Asien: Chinas Börsen stabilisieren sich - Nachholeffekt belastet Nikkei

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Chinas Börsen haben sich am Dienstag nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten stabilisiert.



Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Handelsplätzen des Festlands bewegte sich kurz vor Handelsende nur wenig. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt etwas zu. Für eine Erholung der Kurse bräuchte es aber positivere Signale für die heimische Wirtschaft Chinas, zumal das internationale Umfeld angesichts des Zollstreits hinderlich bleibe, sagte ein Marktstratege.