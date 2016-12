Aktien Asien: China verliert - Börse Tokio geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P/ASX 200 PR":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich Asiens wichtigste Aktienmärkte am letzten Handelstag vor Weihnachten präsentiert.



Die deutlichsten Verluste verzeichneten dabei die Börsen in Festland-China. Der Stoxx Asia/Pacific 600 gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 177,15 Punkte. Die Tokioter Börse war am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.

In China fiel der CSI 300 , der die größten Werte an den Festlandbörsen Shanghai und Shenzhen abbildet, um 0,84 Prozent auf 3307,60 Punkte. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Verlust von 1,15 Prozent. Anzeichen einer stärkeren Regulierung von Versicherern und Broken sowie kräftig nachgebende Kohlepreise hätten den umsatzarmen Handel belastet, sagte ein Händler.

Für den Hang Seng in Hongkong, an der ausländische Investoren uneingeschränkt handeln können, ging es am Freitag um 0,28 Prozent auf 21 574,76 Punkte abwärts. Der Markt leide unter Kapitalabflüssen aus der ehemaligen britischen Kronkolonie, hieß es im Handel.