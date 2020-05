Aktien Asien: China freundlich - Börse Tokio geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die chinesischen Aktienmärkte haben nach einer feiertagsbedingt fünftägigen Handelspause am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert.



Die Anleger agierten angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den USA und China vorsichtig, hieß es am Markt. Immer neue Vorwürfe aus Washington belasten das Verhältnis zwischen China und den USA zusehends. US-Verteidigungsminister Mark Esper warf der kommunistischen Führung Chinas am Dienstag vor, mit falschen Versprechen und "Zwang" ihr Image in der Corona-Krise aufzupolieren.