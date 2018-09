Aktien Asien: China-Werte mit Erholungsversuch - Nikkei kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag überwiegend lustlos und nur wenig bewegt präsentiert.



Als Hauptgrund dafür wurden Befürchtungen über die Stabilität einiger Schwellenmärkte wie Argentinien und die Türkei genannt. Dagegen legten die Handelsplätze in Festland-China und Hongkong merklich zu. Auf die näher rückende Einführung neuer US-Zölle auf chinesische Waren reagierten die Anleger wie schon zuletzt recht gelassen.

In China stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands zuletzt um rund 1,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gewann kurz vor Handelsschluss 0,8 Prozent.