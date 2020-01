Aktien Asien: China-Börsen fest - Tokio geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Mit deutlichen Gewinnen haben sich am Donnerstag die chinesischen Börsen präsentiert, während in Japan kein Handel stattfand.



Auch an den meisten anderen asiatischen Aktienmärkten ging es nach oben.

Für Kauflaune sorgte die Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBOC), die Reserveanforderungen für Banken weiter zu senken. Damit sollen die Voraussetzungen zur Kreditvergabe verbessert und die Konjunktur angekurbelt werden. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe Chinas verringerte sich unterdessen von November auf Dezember zwar leicht, bewegt sich aber weiterhin im expansiven Bereich.