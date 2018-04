Aktien Asien: Börsen folgen Wall Street aufwärts

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Asien haben sich am Mittwoch erholt.



So legten die Märkte in Japan, China, Hongkong und Südkorea zur Wochenmitte zu.

In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 bis Börsenschluss 1,42 Prozent auf 22 158,20 Punkte. In Hongkong liegt der Hang Seng im späten Handel 0,88 Prozent im Plus bei 30 334,53 Punkten. Beobachter machen vor allem den guten Start der Berichtssaison in den USA für die Kursgewinne in Fernost verantwortlich.