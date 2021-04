Aktien Asien: Anleger warten ab vor US-Notenbanksitzung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Fernost-Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert, wobei die Gewinner etwas überwogen.



Damit setzte sich die richtungslose Tendenz des Vortages fort. Die Kursveränderungen der meisten Indizes waren überschaubar.

Vor der Sitzung der US-Notenbank habe an den asiatischen Aktienmärkten Zurückhaltung geherrscht, betonte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. "Wohl niemand rechnet bei der Sitzung mit einer Veränderung der aktuellen Geldpolitik", merkten die Experten der Landesbank Helaba an. Da "das Ziel, Vollbeschäftigung herzustellen, noch nicht erreicht" sei, dürften die US-Währungshüter "wohl zunächst an einer deutlich akkommodierenden Geldpolitik festhalten und eine konkrete Exit-Spekulation vermeiden wollen."

Die Gewinne in Japan begründete Halley mit den besser als erwarteten Einzelhandelsumsätzen für März. In Australien hätten sich dagegen hinter den Erwartungen gebliebene Inflationsdaten positiv auf die Kursentwicklung ausgewirkt. Man gehe nun davon aus, dass die Notenbank des Landes länger an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten werde.