Aktien Asien: Anleger suchen Orientierung

Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen haben die neue Woche uneinheitlich begonnen.



Während es in Japan am Montag bergab ging, legten die Kurse in Festland-China und Hongkong zu. Insgesamt hielten sich die Kursschwankungen aber in Grenzen. Die Handelsvolumina waren niedrig.

Die Anleger behalten zum einen die Nordkorea-Krise im Auge, zum anderen blicken sie auf die Zentralbankkonferenz im amerikanischen Ort Jackson Hole in dieser Woche, an der auch die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen, teilnehmen wird. Über allem schwebt die Unsicherheit, wie es mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump weitergeht, nachdem der umstrittene Chefstratege Stephen Bannon das Weiße Haus verlassen hatte.