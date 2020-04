Aktien Asien: Anleger bleiben wegen Corona-Unsicherheit vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Im Sog schwacher US-Börsen haben die meisten Aktienmärkte in Asien am Donnerstag ihre Vortagesverluste ausgeweitet.



Desaströse US-Einzelhandelsumsätze verschreckten und zudem hat sich im April die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York in einem so noch nie dagewesenen Ausmaß eingetrübt. Auch die Erwartung der Internationalen Energieagentur (IEA) eines "beispiellosen" Rückgangs der Rohöl-Nachfrage angesichts der Covid-19-Krise verunsicherte die jüngst wieder risikofreudigeren Anleger an den asiatischen Handelsplätzen.

Wer noch an eine v-förmige Wirtschaftserholung glaube, sobald die Antivirus-Kontrollen aufgehoben werden, werde zunehmend in Frage gestellt, sagte ein Marktexperte.

In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Abschlag von 1,33 Prozent auf 19 290,20 Punkte.