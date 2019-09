Aktien Asien: Angriffe auf saudi-arabische Ölraffinerie verunsichern Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng":

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Verunsichert haben Investoren an den asiatisch-pazifischen Börsen zum Wochenauftakt auf die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien reagiert.



Die Aktienkurse gaben am Montag überwiegend nach.

Nach den Angriffen sind die Ölpreise stark gestiegen. In den ersten Handelsminuten waren die Preise für Öl um bis zu 20 Prozent geklettert, bevor sie einen Teil des Anstiegs wieder abgaben. Zuletzt verteuerte sich ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 6,45 Dollar oder knapp elf Prozent auf 66,67 Dollar - und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juli.

"Dieser Angriff zeigt, wie verwundbar die saudische Ölproduktion ist", sagte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Dieser Aspekt dürfte nicht allen Marktteilnehmern bewusst gewesen sein.