Aktien: Arbeitnehmer zunehmend unter Beobachtung!

Viele Arbeitnehmer arbeiten heute unter einem wachsamen, prüfenden Auge. Das liegt daran, dass die allgegenwärtige Überwachungstechnologie am Arbeitsplatz häufig “die Macht der Arbeitnehmer untergräbt” und “es den Unternehmen ermöglicht, die Arbeitnehmer weiter zu überwachen und auszubeuten”, heißt es in einem neuen Bericht der Denkfabrik Washington Center for Equitable Growth.

Angeblich um die Produktivität der Arbeitnehmer zu steigern und Kosten zu senken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung