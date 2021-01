Aktien-Analysten der ‘Handelsnation’: Tipps zum Gesundheitswesen!

In der “Trading Nation” von CNBC sprachen Quint Tatro von Joule Financial und JC O’Hara von MKM Partners über die Aktien des Gesundheitswesens. Es scheint, dass die Aussichten auf eine gespaltene Regierung für den Sektor gut sind, da die Aktien des Gesundheitswesens in der Woche nach der Wahl höher gehandelt wurden.

Tatro sieht Chancen im Raum, aber er würde den Aktien des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung