Aktien: Die 61 größten Umsätze von gestern!

(NASDAQ:NEGG) legte am Mittwoch um 148,4% zu und schloss bei $67,57, nachdem die Aktie am Dienstag um 42% gestiegen war.(NASDAQ:MTEX) legte um 49,7% zu und schloss am Mittwoch bei $43,71.(NASDAQ:DTST) Aktien kletterten um 32,8% und schlossen bei $9,68. Die Aktien von Data Storage sprangen am Dienstag bei überdurchschnittlichem Volumen um über 24% nach