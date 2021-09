Aktien: 5 Short-Squeeze-Kandidaten zum Beobachten!

Potenzielle Short-Squeeze-Strategien haben im Jahr 2021 bei neuen Einzelhändlern, die auf die nächste große Bewegung warten, an Bedeutung gewonnen. GameStop Corp. (NYSE:GME) und AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) sind zwei prominente Beispiele für Short Squeezes in diesem Jahr.

Ein Short Squeeze kann auftreten, wenn der Wert einer stark geshorteten Aktie steigt, anstatt zu fallen. Leerverkäufer könnten versuchen, ihre Position zu schließen, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung