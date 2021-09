Aktien: 54 Größte Bewegungen von gestern!

(NASDAQ:FCUV) Aktien kletterten um 278% und schlossen am Mittwoch bei $19,28. Die Aktie wurde gestern am Nasdaq Capital Market in den Handel aufgenommen.(NASDAQ:SQBG) stiegen um 53,2 % und schlossen bei 7,86 $. Sequential Brands Group hat vor kurzem ein freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 eingeleitet.(NYSE:RKLY) legte um 30,7 % zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!