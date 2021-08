Aktien: 46 Die größten Umsätze von gestern!

(NASDAQ:PMCB) Aktien kletterten am Mittwoch um 189,5% und schlossen bei $9,90, nachdem sie am Dienstag um über 15% gestiegen waren.(NASDAQ:SGOC) stiegen um 67,4% und schlossen bei $7,20.(NASDAQ:VRPX) legten um 49,2% zu und schlossen bei 22,90 $. Die Aktien von Virpax Pharmaceuticals sprangen am Dienstag um 265% in die Höhe, nachdem das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!