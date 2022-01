AktienTipps? DEFAMA, Deutsche Konsum REIT, FCR Immobilien – Interviews gaben Einblicke in „Fachmarkt“-Spezialisten.

Aktien Tipps? Auf jeden Fall einen „tieferen Einblick“, wie ein Unternehmen/Unternehmer tickt. Interviews mit dem Management über „ihre Strategie“ oder auch Interviews „mit Profis“ über besondere Unternehmenssituationen, helfen zur Meinungsbildung.

In den letzten Tagen konnten wir unseren Lesern direkt drei Unternehmen „von innen“ vorstellen, die sich schwerpunktmässig oder ausschliesslich auf Fachmarktzentren konzentrieren. Nicht in teuren 1A-Lagen, sondern Fachmarktzentren, die eine Mietrendite „in Richtung 10%“ bieten. Oder die Ausbaureserven oder „Auffrischungsmöglichkeiten“ bieten. Ein Geschäft „vor Ort“ ohne grosse Einflüsse durch Pandemie oder die „grossen Trends“ im Immobiliensektor. Riesenmarkt,d er Platz für alle drei vorgestellten Unternehmen bietet: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und die FCR Immobilien.

Aktien Tipps? Eine eigene Meinung bilden.

Unsere Interviews der letzten Tage betrafen Aktien, Tipps für Anleger, die an eher defensiven, substanzstarken Werten interessiert sind.

Und auch wenn alle drei Unternehmen sich auf denselben Teilmarkt fokussieren, so gibt es doch Unterschiede in Strategie, Ansatz, Grösse, Entwicklung des Aktienkurses, Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Während die DEFAMA ausschliesslich in Fachmarktzentren mit entsprechenden Renditekennziffern investiert, setzen Deutsche Konsum REIT und insbesondere die FCR Immobilien auch auf andere „Gelegenheiten“ im Gewerbeimmobilienbereich. während die DEFAMA bisher ein Objekt „aufgrund eines Angebots, das man nicht ablehnen konnte“ veräussert hat, veräussert die Deutsche Konsum REIT nach einem Strategieschwenk dieses Jahr auch Fachmarkt-Objekte, deren „Wert“ durch die Haltedauer kräftig erhöht werden konnte, zur Renditeoptimierung weiter. Ähnlich geht die FCR Immobilien vor, die derzeit ihr nicht-Fachmarktzentrums-Teilportfolio zugunsten der Fachmarktzentren reduziert.

Kursentwicklung in 2021 zeigt klare Rangfolge. Aktien Tipps? Oder werden 2022 die Karten neu gemischt?

ACHTUNG: MARKTENGE WERTE – NIEMALS UNLIMITIERTE ORDERS AM MARKT PLATZIEREN – ANSONSTEN KANN ES ZU AUSSCHLÄGEN KOMMEN. Klarer Dritter wird die Deutsche Konsum REIT (ISIN: DE000A14KRD3), deren Management im Interview keine Erklärung für die schlechte Performance der Aktie finden konnte, aber wegen der Kursschwäche umfassende Strategieänderungen vorgenommen hat: Schlussstand am 30.12.2021 auf XETRA: 14,00 EUR; Jahreshöchststand: 16,00 EUR (30.03.), Jahrestiefststand: 12,70 EUR (24.09.) Erster Kurs 2021 am 04.01.2021: 15,85 EUR. Auf Jahressicht: MINUS 11,67 %.

Den zweiten Platz belegt die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913), deren Hauptaktionär und Vorstand auch selber am Aktienmarkt aktiv die Aktie handelt: Schlussstand am 30.12.2021 in Frankfurt: 16,40 EUR; Jahreshöchststand: 17,20 EUR (30.12.), Jahrestiefststand: 10,60 EUR (24.02.) Erster Kurs 2021 am 04.01.2021: 12,34 EUR. Auf Jahressicht: PLUS 32,9 %.

Den ersten Rang belegt klar die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5),eine Aktie im Aufwind mit aktiver Kapitalmarktpflege durch den CEO: Schlussstand am 30.12.2021 in XETRA: 27,80 EUR; Jahreshöchststand: 28,20 EUR (28.12.), Jahrestiefststand: 18,70 EUR (20.04.) Erster Kurs 2021 am 04.01.2021: 19,70 EUR. Auf Jahressicht: PLUS 41,11 %.

Selber werten! Interviews in chronologischer Reihenfolge des Erscheinens

Alle möglichen Aktien Tipps sind eher sprichwörtlich „bodenständig“. Aber warum der derzeitige Aktienkurs nicht die operative Entwicklung widerspiegelt, können die Manager der Deutsche Konsum REIT im Interview auch nicht wirklich nachvollziehen. Aber mitttel- oder langfristig sollte sich der Aktienkurs der operativen Entwicklung wohl anpassen können. Und Dank der jüngsten Veräußerungsgewinne winkt den DKR-Aktionären für 2021/22 eine Sonderdividende, zudem wirke die Reinvestition als „zusätzlicher FFO-Booster“. Dabei gibt die Gesellschaft nach einer temporären „Durststrecke“ im Sommer auch auf der Ankaufseite nun wieder „Vollgas“, so Investmentvorstand Alexander Kroth: „Wir sehen im Moment wieder ein gute gefüllte Ankaufspipeline und erwarten, dass wir das Ankaufvolumen des Vorjahres mindestens wieder schaffen sollten.“ VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW DEUTSCHE KONSUM REIT.



„DEFAMA Aktie läuft“. Und dafür gibt es einen Grund, natürlich mehrere, Aber seit unserem ersten Interview mit Matthias Schrade, dem CEO der DEFAMA, veröffentlicht am 09.11.2018, bei einem Aktienkurs von 12,10 EUR (Schlusskurs Frankfurt), scheint uns klar: Die Entwicklung des Unternehmens mit klarer Strategie und konsequenter „Sachorientierung“ trägt eindeutig die Handschrift des CEO’s. So spricht die weitere Aktienkursentwicklung eine klare Sprache: Vom 29.11.2019 mit 15,80 EUR, Veröffentlichungsdatum unseres 2019er Interviews, und dann vom 15,12,2020 – 19,80 EUR, Jahresrückblick 2020 des DEFAMA CEO, bis heute. Mit einem derzeitigen Aktienkurs über 27,00 EUR. Und nun VOLLSTÄNDIGEN INTERVIEW.

Nachdem die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) vor kurzem mitgeteilt hat, dass man sich weiter auf den Ausbau des Portfolio’s im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren konzentrieren möchte, haben wir dies zum Anlass genommen, wieder ein ausführliches Interview mit Herrn Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913), zu führen. VOLLSTÄNDIGES INTERVIEW FCR IMMOBILIEN.