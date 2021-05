Aktie von Royal Dutch Shell: Wie schlägt sich der Konzern im 2. Quartal?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) hat zuletzt frische Zahlen präsentiert. Eigentlich ist das Zahlenwerk soweit solide gewesen. Bedingt durch höhere Ölpreise kletterte das Ergebnis beispielsweise auf 3,23 Mrd. US-Dollar. Nach dem absolut durchwachsenen Geschäftsjahr 2020 ist das ein deutlich besseres Ergebnis und womöglich ein Wegbereiter für den Turnaround. Ja, auch der Aktie.

Dass die Aktie von Royal Dutch Shell noch längst nicht auf dem vorherigen Niveau notiert, dürfte mit der gekürzten Dividende zusammenhängen. Wobei das Management langsam aber sicher die Quartalsdividende weiter anhebt. Bloß auf einem vergleichsweise geringen Niveau.

Aber blicken wir heute auf eine andere Frage: Wie dürfte sich Royal Dutch Shell bis jetzt im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres schlagen? Das wollen wir mit Blick auf einen Indikator festhalten: Nämlich die derzeitigen Notierungen von Brent und WTI.

Royal Dutch Shell: Turnaround geht weiter…?

Grundsätzlich ist Royal Dutch Shell als britisch-niederländischer Öl- und Erdgasmulti natürlich weiterhin maßgeblich von den Notierungen von Brent und WTI abhängig. Es kann zwar mal auch Einmaleffekte und Abschreibungen geben, wenn sich das Management von Projekten trennt. Zumindest das operative Ergebnis hängt jedoch von dieser Kennzahl ab.

Bis jetzt existieren gute Vorzeichen für Investoren. Die Ölpreise und die Notierungen von Brent und WTI pendeln weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Das Barrel Brent liegt derzeit beispielsweise bei 69,63 US-Dollar (05.05.2021). Das Fass WTI hingegen bei 66,33 US-Dollar. Ein absolut solides Preismaß, mit dem Royal Dutch Shell positive Ergebnisse und vermutlich auch einen starken, freien Cashflow generieren dürfte.

Der Monat April, der für diesen Betrachtungswinkel ebenfalls relevant ist, ist ebenfalls solide gewesen. Das Brent WTI, das stets ein wenig unter Brent liegt, durchbrach lediglich kurzweilig die Schwelle von 60 US-Dollar je Fass nach unten. Das durchschnittliche Preisniveau dürfte in diesem Monat über der Marke gelegen haben. Das erste Drittel des zweiten Quartals dürfte daher ein positiver Zeitraum gewesen sein.

Es gibt natürlich etwas Unsicherheit, was die operative Performance von Royal Dutch Shell im zweiten Quartal angeht. Zumal wir uns erst am Anfang des Quartals befinden. Immerhin: Die Notierungen im Monat Mai kratzen an die Marke von 70 US-Dollar je Fass. Das könnte ein starker Auftakt für die laufenden drei Monate sein.

Es gibt etwas Unsicherheit…

Trotzdem könnte es Unsicherheit bei der Aktie von Royal Dutch Shell geben, was die weitere Ölpreisentwicklung angeht. Die OPEC+ tagt im Moment monatlich und möchte die Fördervolumina flexibler angehen. Zuletzt hat das Kartell außerdem damit begonnen, die Förderungen leicht zu erhöhen. Volatilität bei den Notierungen von Brent und WTI könnte es daher durchaus geben. Aber, im Moment gilt weiterhin: Durchatmen. Die Vorzeichen stehen zumindest gut, dass das weite Teile des zweiten Quartals betreffen könnte.

