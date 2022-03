Die Aktie von General Mills hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Es geht nicht um die Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "General Mills":

Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) bezeichne ich als einen echten Glücksgriff in meinem Depot, gleichzeitig habe ich von ihr eine wichtige Lektion gelernt. Über das erfolgreiche, langfristige Investieren, das Nutzen von Chancen, wenn sie sich ergeben, und auch über die Geduld. Das ist wirklich bezeichnend.

Allerdings liegt der Ursprung dieser Lektion von General Mills schon länger zurück. Genauer gesagt sind es inzwischen über drei Jahre und es fängt mit dem Kauf an, den ich zu diesem Zeitpunkt getätigt habe.

General Mills: Die Lektion und deren Ursprung (nicht nur Dividende)

Zugegebenermaßen spielte die Dividende eine entscheidende Rolle, als ich mich erstmals für die Aktie von General Mills interessiert habe. Zu Anfang des Jahres 2019 notierte die Aktie irgendwo bei 33 oder 34 Euro. So genau erinnere ich mich daran gar nicht mehr. Was ich allerdings noch weiß: Die Aktie bot damals 5 % Dividendenrendite, was ich ohne größeres Zögern schnell genutzt habe. Als Lebensmittelkonzern und mit einer nachhaltigen operativen Basis erschien mir dieses Bewertungsmaß günstig zu sein.

General Mills besaß damals ein, hm, nennen wir es zu Anfang noch Problem. Das Management investierte viel in den Bereich Tiernahrung. Mit dem Zukauf von Blue Buffalo verschuldete sich der US-Lebensmittelkonzern stark, was die Investoren verunsicherte. Im Nachhinein war der Zukauf clever und sicherte einen Wachstumsmarkt. Auch wenn die Verschuldung bis heute noch nicht wieder korrigiert ist: Dieser Fokus ist eine strategisch überaus relevante Entscheidung gewesen.

Der springende Punkt und meine Lektion sind nun jedoch: General Mills war damals eine einmalige, günstige Chance. Es hat eine Dividendenrendite von über 5 % bei einer sehr, sehr nachhaltigen, operativen Basis gegeben. Eine Chance, auf die ich eigentlich nur gewartet habe. Und auf die ich auch bei anderen defensiven Lebensmittel-Aktien in Zukunft warte, bis ich in einem großen Stil investiere. Sie mögen selten sein, aber solche einmaligen, defensiven, zeitlosen und qualitativen Aktien mit einer starken Dividende sind immer mal möglich.

Trotzdem würde ich heute etwas anders machen

General Mills hat sich seitdem prächtig entwickelt und mir neben einer starken Dividende auch ein ordentliches Kursplus beschert. Damals investierte ich jedoch lediglich ein geringes Volumen, ich meine, es waren damals ca. 1.200 Euro. Das ist ein Aspekt, den ich heute anders machen würde: Mindestens das Doppelte wäre meine zu favorisierende Positionsgröße, um die Chance entsprechend zu nutzen, idealerweise sogar das Dreifache dieses Wertes.

Die erste Erkenntnis ist daher, dass es solche günstigen Chancen wie bei General Mills hin und wieder gibt. Selbst 5 % Dividendenrendite bei defensiver Klasse erscheinen möglich. Der zweite relevante Faktor ist (und hier möchte ich in Zukunft nachbessern), dass man solche Chancen auch in einem großen Stil ergreift.

