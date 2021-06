Aktie von Axon Enterprise: Drohnen spielen eine wichtigere Rolle

Weitere Suchergebnisse zu "Axon Enterprise":

Zu sagen, dass Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) noch das Unternehmen von früher ist, ist wirklich gegenstandslos. Zwar hat das Unternehmen früher einmal lediglich mit den Tasern angefangen. Heute ist das Leistungsspektrum jedoch deutlich breiter, was längst nicht nur an den bekannten Bodycams liegt.

Nein, sondern Axon Enterprise setzt darauf, die Polizei- und Ermittlungsarbeit immer weiter zu digitalisieren. Unter anderem mithilfe der Cloud-Plattform Evidence.com soll das möglich sein. Wobei die Hardware und die Software eine wichtige Rolle spielen.

Doch selbst hardwareseitig gibt es jede Menge neuer, spannender Schritte. So spielen Drohnen für die Polizei und die Sicherheitsbehörden womöglich eine immer wichtigere Rolle. Aber auch für Axon Enterprise, das jetzt im Rahmen einer Kooperation die Kompetenz deutlich ausbaut.

Axon Enterprise: Drohnen im Blick!

Wie Axon Enterprise jetzt zum Dienstag dieser Woche bekannt gegeben hat, ist eine neue Kooperation gelungen. Zukünftig arbeitet das Unternehmen für Sicherheitstechnologie mit dem Spezialisten für Drohnen, DroneSense, zusammen. Wobei es einen Austausch verschiedener Dinge und Lösungen gibt.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, hat die Kooperation das Ziel, Sicherheitsbehörden bei Drohnen eine führende End-to-End-Softwarelösung zu bieten, was die Pilotierung, die Verwaltung, das Beweismittelmanagement aber auch das Live-Streamen angeht. Ein umfangreiches Spektrum, das die Kollaborateure anbieten wollen, Drohnen jedoch möglich machen können.

Axon Enterprise übernimmt dabei die Software von DroneSense, was die Pilotierung, Verwaltung und andere Dinge angeht, in das eigene Axon-Air-Segment. DroneSense hingegen kann seine Lösungen zukünftig auch in Axon Evidence und Axon Respond einbringen, was hier die Reichweite ausbauen dürfte. Definitiv eine interessante Kooperation.

Sicherheit mit vielen Facetten

Auch mit dieser Partnerschaft zeigt Axon Enterprise, dass Sicherheit zukünftig viele Facetten besitzen dürfte. Es geht nicht mehr nur darum, andere Lösungen als Schutzwaffen zu bieten. Taser sind zwar auch heute noch ein Produkt, allerdings ein ziemlich analoges. Das Unternehmen ist heute jedoch viel, viel mehr als das, was es in den Ursprüngen einmal war.

Axon Enterprise baut sich zunehmend zu einem Tech- und Digitalisierungskonzern aus, der aktiv an der Polizeiarbeit ansetzt. Cloud, Daten, digitale Ermittlung und jetzt auch Drohnen: Polizisten werden damit in vielerlei Hinsicht unterstützt.

Ob solche Lösungen ankommen oder nicht, das ist natürlich eine andere Frage. Gerade die Behörden und die Verwaltung benötigen dafür mit Sicherheit ein wenig Zeit, um das zu implementieren. Trotzdem ist es überaus positiv, dass sich Axon Enterprise frühzeitig und mit starken Partnern in solchen Märkten positioniert. Das Ökosystem wird dadurch konsequent ausgebaut. Insgesamt dürfte das Leistungsspektrum seinesgleichen suchen.

