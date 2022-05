Die Aktie, die mir jüngst 14,59 Euro Dividende bescherte, besitzt einen idealen Inflationsschutz

Hormel Foods (WKN: 850875) ist die Aktie, die mir jüngst eine Dividende in Höhe von 14,59 Euro beschert hat. Das ist vielleicht nicht viel. Und auch die derzeitige Dividendenrendite von knapp unter 2 % ist nicht gerade der Traum eines jeden Einkommensinvestors. Trotzdem besitzt die Aktie einen eingebauten Schutz gegen Inflation.

Lass uns daher heute auf Hormel Foods schauen und die Dividende (nicht nur die 14,59 Euro, sondern allgemein) in den Fokus rücken. Foolishe Investoren erkennen hier eine Menge Qualität, die in der aktuellen Marktphase sehr gefragt sein kann. Übrigens: Das erkennen wir am Aktienkurs, der seit Jahresanfang um ca. 20 % zugelegt hat.

Hormel Foods: Wachsende Dividende gegen Inflation

Ein erstes Geheimnis der Aktie von Hormel Foods ist die wachsende Dividende mit gleichzeitiger Qualität. Als sogenannter Dividendenkönig handelt es sich um eine der zuverlässigsten Dividendenaktien mit einer Historie von über fünf Jahrzehnten eines regelmäßigen, jährlichen Wachstums. Als defensiver Lebensmittelkonzern ist ebenfalls eine zeitlose Basis gegeben.

Aber zurück zur Dividende und deren Qualität. Anders als bei vielen anderen Dividendenkönigen macht Hormel Foods nicht nur das Mindestmaß. Zuletzt stieg die Dividende je Aktie zum Beispiel von 0,245 US-Dollar im Vierteljahr auf 0,26 US-Dollar. Das entsprach einem Wachstum von 6,1 % im Jahresvergleich. Und die Historie ist voll solcher Wachstumsraten im zumindest mittleren einstelligen Prozentbereich.

Mit ca. 1,95 % Dividendenrendite ist Hormel Foods zwar keine High-Yield-Dividendenaktie. Aber die Dividende überzeugt mit soliden Zuwächsen, langfristig kann das wiederum bereits ein Ausgleich gegen die Inflation sein. Vor allem, wenn das Ergebniswachstum ähnlich stark anzieht.

Pricing-Power und Markenqualität

Meine primäre Investitionsthese bei der Aktie von Hormel Foods sind jedoch nicht die 14,59 Euro Dividende, die ich Pi mal Daumen jedes Vierteljahr erhalte. Nein, sondern der unternehmensorientierte Gesamtmix, die Qualität und insbesondere die Pricing-Power und die Markenqualität.

Hormel Foods besitzt ein Produktportfolio bestehend aus wirklich vielen beliebten US-amerikanischen Marken. Wobei es einzelne Marken auch in andere Regionen schafften. Zu den beliebtesten gehören unter anderem das SPAM-Frühstücksfleisch, das gleichzeitig auch der größte Kassenschlager im Portfolio ist. Aber 40 Marken, die jeweils die Top-Platzierung oder den zweiten Platz in ihrer Vergleichsgruppe haben, zeigen, dass das Management in Zeiten der Inflation eine gewiss Pricing-Power ausspielen kann.

Das heißt: Die Dividende ruht nicht nur auf einem qualitativen Fundament, sondern gleichzeitig auch auf einem, das ein moderates Wachstum ermöglichen kann. Deshalb ist diese Aktie vor allem ein Kandidat, der mein Geld vor der Inflation schützt.

Der Artikel Die Aktie, die mir jüngst 14,59 Euro Dividende bescherte, besitzt einen idealen Inflationsschutz ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022