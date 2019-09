Aktie XYZ steigt um 100 %: Was jeder aus solchen Bewegungen lernen sollte

Bestimmt kennst du das auch, diese Hot Stocks. So manches Mal tendieren Aktien dazu, regelrecht zu explodieren. So manches Mal kommt es sogar vor, dass sie sich binnen Tagesfrist sogar mehr als verdoppeln. Oder, anders formuliert, um über 100 % an lediglich einem Tag ansteigen können.

Das lässt viele Investoren gewiss neidisch werden. Ob es nun um heiße Marihuana-Aktien geht oder auch um fleischlose Burgerbrater, so manche Trends der Vergangenheit dürften die meisten von uns wohl verpasst haben.

Nichtsdestoweniger können wir als Investoren unabhängig davon, ob wir an einer solchen Entwicklung bereits teilgenommen haben oder nicht, etwas davon lernen. Lass uns diesbezüglich im Folgenden einmal drei relevante Aspekte betrachten.

Nur kleinere Unternehmen weisen solche Renditen auf

Eine erste, ganz wichtige Sache, die man von solchen Meldungen lernen kann, ist, dass lediglich jüngere, kleinere und dynamische Unternehmen zu solchen krassen Performances neigen. Sowohl viele Cannabis-Hot-Stocks als auch zuletzt Beyond Meat, das ebenfalls eine beeindruckende Kursentwicklung in diesem Börsenjahr hingelegt hat, waren ursprünglich dem Small-Cap-Bereich zuzuordnen. Das lässt auf eine gewisse Regelmäßigkeit schließen.

Eine Beobachtung, die letztlich auch Sinn macht. Denn wenn bei großen Unternehmen und Weltkonzernen, wie zuletzt bei AT&T, eine spannende Neuigkeit die Runde macht, müssen viel mehr Investoren Interesse an dem Konzern signalisieren. Und entsprechend mehr Geld bewegen. Der US-Telekommunikationsriese besitzt aktuell beispielsweise eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 277 Mrd. US-Dollar, entsprechend kann man sich ja ausmalen, was hier notwendig wäre, um eine Verdopplung hinzulegen. Richtig, ein steigender Börsenwert von noch einmal 277 Mrd. US-Dollar.

Wer daher auf solche krassen Performances setzen möchte, muss daher zwingend in kleineren Segmenten fischen. Im größeren Mid- oder auch Large-Cap-Bereich sind solche Entwicklungen selten. Man möchte fast sagen, ausgeschlossen.

Unterschätze nicht das Glück!

Eine zweite, sehr wichtige Sache, die man von solchen Hot Stocks lernen kann, ist, dass Glück häufig eine große Rolle spielt. Wenn wir einen Blick auf all die vielen Small Caps riskieren, die in der Welt von Aktien und Börse existieren, sind solche Performances doch eher eine Seltenheit. Und das auch aus gutem Grund.

Selbst bei Small Caps sind viele Marktteilnehmer schließlich unentwegt dabei, zu versuchen, ein Marktgleichgewicht herzustellen. Chancen werden hierbei konsequent eingepreist, genauso wie Risiken und natürlich aktuelle Updates zum jeweiligen operativen Geschäftsverlauf. Damit ein Small Cap eine derart rasante Performance hinlegen kann, muss daher eine sehr, sehr große Überraschung kommen, die man eigentlich nicht vorhersehen kann. Zumindest nicht als Otto Normalinvestor.

Ein starker Kursanstieg ist schließlich ein Ausdruck davon, wie sehr sich der Markt in der Beurteilung der Chancen und Risiken einer Aktie geirrt hat. Schlauer zu sein als der Markt kann natürlich der Anspruch vieler Investoren sein, nichtsdestoweniger sind solche Performances häufig schwierig vorherzusehen. Oder gehen mit einem ebenso großen Risiko einher.

Oder, um es abschließend anders zu formulieren: Glück spielt bei solch krassen Börsengeschichten immer eine große Rolle. Egal ob es das Chance-Risiko-Verhältnis ist, das im Endeffekt unverhältnismäßig zu deinen Gunsten ausschlägt, oder aber die Wahl des jeweiligen Unternehmens. Viele von uns haben hier häufig eher wenig in der Hand.

Solides Investieren ist häufig die bessere Option

Die vielleicht wichtigste Frage, die sich daher abschließend stellt, dürfte daher sein, ob solche Hot Stocks wirklich erstrebenswert sind oder eben nicht. Das Glück kann einen schließlich auch verlassen oder niemals ereilen und die Jagd nach derartigen raschen Kursverdopplern binnen Tagesfrist könnte daher gewissermaßen auch einem Lotterielos gleichen.

Viel spannender könnte hingegen das planmäßige Investieren sein. Ob nun Wachstumsaktien, die ebenfalls risiko- und chancenreicher sind, oder auch Dividendenaktien, das ist einem natürlich selbst überlassen. Aber das Investieren mit Mitteln wie Diversifikation und fundamentaler Analyse kann letztlich ebenfalls den Vermögensaufbau vorantreiben. Auch wenn hier womöglich keine Verdoppler in wenigen Stunden möglich sein werden.

Nichtsdestoweniger ist auch das eine grundsätzliche Fragestellung, die man in Betracht ziehen sollte: Will ich auf rasante Kursbewegungen spekulieren oder mithilfe von interessanten Aktien spannender Unternehmen einen planbaren Vermögensaufbau bestreiten? Ich denke, Foolishe Investoren haben hier doch recht häufig ihre Wahl bereits getroffen.

Es geht nicht um Schnelligkeit

Auch wenn solche Kursbewegungen von beispielsweise mehr als 100 % an einem Tag oder innerhalb weniger Tage faszinierend sind, werden sie wohl eher die Seltenheit bleiben. Wer sich als Investor auf solche Hot Stocks versteift, wird nicht selten überproportionale Risiken eingehen müssen und sich auf sein Glück verlassen. Das kann durchaus auch in die Hose gehen.

Eine bessere Option können hingegen Investitionen in starke Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen oder auch innovativen, disruptiven Technologien sein. Das wird dein Portfolio zwar selten von heute auf morgen vervielfachen, führt langfristig jedoch zu durchaus netten Renditen, die dein finanzielles Leben planbar verändern können.

