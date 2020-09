Die Aktie des Tages: Xiaomi

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi – Wachstumspotenzial!

Liebe Leser,

Xiaomi könnte bald einen unglaublichen Wachstums-Schub bekommen. Denn ab heute (15.09.) darf der Konkurrent Huawei auf Anweisung des amerikanischen Präsidenten keine weiteren Kirin-Chips in die eigenen Handys verbauen. Somit könnte sich Huawei im schlimmsten Fall komplett aus dem Handymarkt zurückziehen. Der Huawei Konzern hat am chinesischen Handymarkt einen Marktanteil in Höhe von 17,9 Prozent. Davon können die Konkurrenten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



