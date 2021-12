Die Aktie des Tages: Volkswagen – Abspaltung von Porsche?!

Liebe Leser,

bei Volkswagen sind zuletzt turbulente Zeiten angebrochen. So hat der Konzern bekannt gegeben, dass weniger Autos in diesem Jahr ausgeliefert werden, verglichen mit den Zahlen aus dem Vorjahr. Doch dies liege nicht an der Nachfrage, sondern an den allgemeinen Problemen der Chip-Industrie.

Perspektivisch fokussiert sich der Konzern auf den Trend hin zur E-Mobilität. Dazu gibt es aktuell einige Spekulationen, dass Volkswagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung