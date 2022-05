Die Aktie des Tages: Vestas – 4. Gewinnwarnung in Folge!

Liebe Leser, die Vestas-Aktie kämpft zum Start in die neue Handelswoche mit einigen Abschlägen. Hintergrund dessen ist die 4. Gewinnwarnung in Folge, wodurch Anleger reihenweise von dem Papier flüchten. Dabei stellt der Konzern nun eine deutlich schlechtere Marge in Aussicht. Die Mitte dieser Spanne soll sich von +2 Prozent auf -2,5 Prozent verschlechtern, was einen absoluten Horror für Anleger darstellt.… Hier weiterlesen