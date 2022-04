Die Aktie des Tages: Verbio – Horror mit Folgen?

Liebe Leser, die Verbio-Aktie ist zum Handelsstart um zeitweise 18 Prozent eingebrochen, obwohl der Konzern seine Jahresprognose bereits zum 2. Mal in diesem Jahr angehoben hat. Derzeit pendelt das Papier zwischen 65 und 66 Euro. Bekanntlich lesen wir in der Aktie des Tages zwischen den Zeilen: Wie ist also der schnelle Einbruch zu rechtfertigen? Ein Grund könnte sein, dass sich… Hier weiterlesen