Aktie des Tages: Varta – nach oben ausgebrochen

die Aktie des Tages an einem schwächeren Handelstag kommt aus Deutschland. Die „Varta" ist erneut nach oben ausgebrochen. Der Wert schaffte bis zu den Mittagsstunden ein Plus von 1,3 %. In den vergangenen fünf Tagen war es bereits um 5,7 % aufwärts gegangen. In den zurückliegenden vier Wochen schaffte Varta ein Plus in Höhe von 17,3 %. Der Aufwärtstrend ist



