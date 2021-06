Die Aktie des Tages: Varta – geht die Achterbahnfahrt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leser,

die jüngsten Varta-Meldungen ähneln einer Achterbahnfahrt! So schnell wie es hinaufgeht, so stürmisch setzten herbe Gewinnmitnahmen ein. Nun hat Varta beschlossen, eine Dividende in Höhe von 2,48 Euro pro Aktie an die Anteilseigner zu überschreiben. Doch nach dieser positiven Meldung gibt es auch eine Negative!

Denn nun wurde bekannt gegeben, dass ein möglicher Kunde mit der Konkurrenz kooperiert. Nach dem zeitweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung