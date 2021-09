Die Aktie des Tages: Varta – Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leser,

die Varta-Aktie hatte in diesem Jahr mit so einigen Problemen zu kämpfen. Erst enttäuschte das Unternehmen selbst mit eher enttäuschenden Zahlen, dann schürte auch noch Apple Ängste darüber, dass der Boom mit kabellosen Kopfhörern seinen Zenit überschritten haben könnte.

All das ließ die Kurse in kürzester Zeit in die Tiefe purzeln. Von rund 160 Euro im August ging es bis in



