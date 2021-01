Die Aktie des Tages: Valeo – E-Bike Revolution!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Valeo: E-Markt wird überrollt!

Liebe Leser,

der französische Automobilzulieferer kann aktuell mit einer neuen Innovation punkten. Dabei plant das Unternehmen in der ersten Hälfte dieses Jahres ein neues E-Bike-Modell an den Markt zu bringen. Hier hat der Konzern eine neue Technologie entwickelt: Ein adaptives und automatisches Getriebe. Dabei soll sich der Algorithmus an den Fahrer anpassen und automatisch in den nächsten Gang schalten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung