Die Aktie des Tages: Uniper – um Jahre zurückgeworfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Liebe Leser,

die Uniper-Aktie wurde in den vergangenen 7 Tagen um Jahre zurückgeworfen. Aufgrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt leidet der Konzern unter den aktuellen Marktunsicherheiten, obwohl Uniper solide Jahresergebnisse präsentiert hatte. Gerade in Russland generiert Uniper einen erheblichen Teil der Umsätze. Dazu ist das Unternehmen an der Finanzierung der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt.

Es zeichnen sich also derzeit Horrorszenarien für alle Uniper-Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung