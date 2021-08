Die Aktie des Tages: Uniper – eine sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Liebe Leser,

in einem angeschlagenen Börsenumfeld sind defensive Investments zuletzt angesagt– so auch Versorger-Aktien wie Uniper. In dem insgesamt schwachen Börsenmonat konnte der Sektor eine Performance von 6 Prozent im Schnitt erzielen, während der DAX um lediglich 1 Prozent zulegen konnte.

Auch stehen weitere Übernahmefantasien des Anteilhabers Fortum im Raum. Der CEO schließt einer Pressemitteilung zufolge nicht aus, weitere Anteile des Energiekonzerns zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung