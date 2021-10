Die Aktie des Tages: Tesla – sie können glänzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen ist einiges an den Märkten passiert. So haben die meisten Tech-Werte aufgrund einiger Unsicherheiten aus China korrigiert. Allerdings ist dies bei der heutigen Aktie des Tages nicht der Fall.

So konnte Tesla zuletzt starke Absatzzahlen ausweisen. Verglichen mit den Zahlen aus dem Vorjahr, wurde somit ein Absatz-Plus von 53 Prozent erzielt. Dazu prognostizieren Analysten gute Zahlen für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



