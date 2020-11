Die Aktie des Tages: Tencent – Kurz vor Ausbruch?!

Tencent – Nur Frage der Zeit?

Liebe Leser,

Tencent schreibt aktuell Geschichte. Die Wachstumsraten des Unternehmens sind unglaublich. Sollte alles nach Plan laufen, so könnten die Nettoerlöse im dritten Quartal um bis zu 65 Prozent gesteigert werden! Darüber hinaus wurde das WeChat-Verbot in den USA wieder auf Eis gelegt. Hier hatten einige WeChat Nutzer mit Erfolg geklagt.



