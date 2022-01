Die Aktie des Tages: Siemens Energy – mit gutem Gewissen kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Liebe Leser,



die Siemens Energy-Aktie verlor am Freitag letzter Woche mehr als 15 % zum Vortagesschlusskurs. Aktuell sind die Kurse bereits wieder am Anziehen. Dies könnte möglicherweise an den sehr positiven Analystenschätzungen der letzten Tage liegen. Dazu aber später mehr.

Die Siemens Energy AG ist auf die Erzeugung und Verteilung von Strom sowie Gas spezialisiert. Das Unternehmen schreibt von sich selbst, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung