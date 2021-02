Die Aktie des Tages: Siemens Energy – Back im Business!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy – Gewinnzone erreicht!

Liebe Leser,

durch das Streichen von 7.800 Stellen rutschte die Siemens Energy Aktie in den vergangenen 2 Tagen in die rote Kurs-Zone. Allerdings sieht dies im jüngsten Zahlenwerk etwas anders aus, denn hier konnte der lang ersehnte Sprung in die Gewinnzone gemeistert werden.

Demnach wurden ebenso die Kursziele der führenden Analysehäuser angepasst. Wie könnten Anleger also nun weiterverfahren? Alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung