Die Aktie des Tages: Shell – unbekannte Fakten!

Liebe Leser,

die Shell-Aktie kann zum Start in die neue Woche von einem brillanten Marktumfeld profitieren. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es Unmengen an Faktoren, die sich positiv auf die Aktie auswirken. Für die Shell-Aktie existiert also derzeit eine solide Basis für ein erfolgreiches Börsenjahr 2022.

Wirtschaftlich gesehen spielt der Russland/ Ukraine-Konflikt dem Ölkonzern in die Karten. Denn Erdölhändler kalkulieren derzeit Risikoaufschläge aufgrund der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



