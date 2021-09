Die Aktie des Tages: Rolls-Royce – die Rekorde purzeln!

Liebe Leser,

seit meiner ersten Empfehlung der Rolls-Royce-Aktie vor rund einem Jahr freuen sich Anleger über Gewinne in Höhe von 130 Prozent. Die Jahresperformance kann sich also sehen lassen! Nun ist Rolls-Royce erneut in den Fokus der Anlegerwelt geraten.

Denn vor wenigen Tagen wurde das erste vollelektrische Sportflugzeug von einem Piloten 15 Minuten lang geflogen. Damit tätigt Rolls-Royce einen wichtigen ersten Schritt in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung