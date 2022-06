Die Aktie des Tages: Porsche SE – ein Missverständnis mit Folgen?

Liebe Leser, bitte verwechseln Sie nicht die Porsche SE mit dem Sportwagenhersteller beziehungsweise der Porsche AG. In der gelisteten Holding hat die Familie Porsche-Piech lediglich ihre Volkswagen-Anteile gebündelt. Dabei ist es wichtig zu verstehen, wer an den Vorhaben von Porsche bzw. Volkswagen investiert ist. Denn wenn Sie an dem möglichen Börsengang der Porsche AG partizipieren möchten, lohnt sich eher ein… Hier weiterlesen