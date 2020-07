Die Aktie des Tages: Nikola

Extremer Kurseinbruch – Nikola schreibt jetzt schon eine unfassbare Geschichte!

Die Nikola Aktie ist an der Börse NASDAQ zum Start in die Handelswoche um 21,27 Prozent eingebrochen. Ein Grund dafür könnten Optionsscheine sein, welche seit kurzem ausgeübt werden können. Darüber hinaus will Nikola 23,9 Millionen neue Aktien ausgeben, um neues Kapital einzusammeln. Alle weiteren Hintergründe zu den aktuellen Geschehnissen des knapp 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



