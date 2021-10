Die Aktie des Tages: Nel Asa – es besteht Handlungsbedarf!

Liebe Leser,

Nel Asa wurde zuletzt von einigen Faktoren abgestraft. So waren im abgelaufenen Jahr bereits schwarze Zahlen in Sicht. Doch nun könnten die Gewinne erneut vollständig aufgefressen werden. Für Nel Asa besteht also im kommenden Jahr Handlungsbedarf!

Allerdings müssen wir auch die andere Seite der Medaille betrachten, denn die Auftragsbücher sind weiterhin prall gefüllt. Zuletzt hat das Unternehmen den Zuschlag für eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung